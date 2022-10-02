«رئيس آبل» يكشف سبب عدم انضمام شركته إلى «ميتافيرس»

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قال الرئيس التنفيذي لشركة “آبل” الأمريكية، تيم كوك، إن شركته تتعمد عدم الانضمام إلى الضجيج ‏المصاحب لـ”ميتافيرس”، وهو أحدث اختراعات شركة “ميتا” التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام”.‏

وأوضح كوك في مقابلة مع المنفذ الإعلامي الهولندي “برايت” عن سبب رفض “آبل” الانضمام إلى “ميتافيرس”: “أعتقد دائمًا أنه من المهم أن يفهم الناس ماهية شيء ما، ولست متأكدًا من أن الشخص العادي يمكن أن يخبرك ما هو “الميتافيرس”.

وتابع رئيس “آبل”: “أعتقد أن الواقع المعزز هو تقنية عميقة ستؤثر على كل شيء”، مؤكدًا أن “آبل” تستكشف دائمًا التقنيات الجديدة والناشئة”، ولفت إلى 14 ألف تطبيق “واقع معزز” بالشركة في متجرها للتطبيقات الذكية.

ماذا يقصد بالميتافيرس؟

و”الميتافيرس” أطلقته شركة “ميتا” التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستجرام” وهو مصطلح مشتق من الخيال العلمي، ويشير إلى نسخة افتراضية من إنترنت ثلاثي الأبعاد، يتم الوصول إليه عبر تقنيات غامرة بدلاً من شاشات ثنائية الأبعاد.

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