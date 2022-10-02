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دراسة: بيتكوين أكثر ضررًا على البيئة والمناخ من تعدين الذهب
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دراسة: بيتكوين أكثر ضررًا على البيئة والمناخ من تعدين الذهب

دراسة: بيتكوين أكثر ضررًا على البيئة والمناخ من تعدين الذهب

دراسة: بيتكوين أكثر ضررًا على البيئة والمناخ من تعدين الذهب
٠٢:٢٦:٥٧ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل –  فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن العملة المشفرة “بيتكوين” لها أضرار على المناخ أكبر من تأثير تعدين الذهب، ومساو لتأثير استخراج الغاز الطبيعي أو تربية الماشية من أجل اللحوم.

جاء ذلك في دراسة أجراها باحثون من جامعة نيو مكسيكو الأمريكية، ونشرتها مجلة Scientific Reports، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأوضحت الدراسة أنه منذ عام 2016 إلى عام 2021، ارتفعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المكافئة لثاني أكسيد الكربون من جراء إنتاج عملة البيتكوين من أقل من طن واحد (طن متري) إلى 113 طنًا.

أضرار بيتكوين على المناخ

وووفق الدراسة، فإنه من المحتمل أن تتسبب كل عملة بيتكوين تم تعدينها في عام 2021، في أضرار مناخية بقيمة 11315 دولارًا أمريكيًا، وقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار دولار أمريكي لهذا العام وحده.

وعلى مدار فترة الدراسة التي استمرت خمس سنوات، وجدت الدراسة أن أضرار بيتكوين المناخية المناخية بلغ متوسطها 35% من قيمتها السوقية.

وهذا يعني أنك إذا أخذت دولارًا أمريكيًا واحدًا من البيتكوين، فإن نحو 35 سنتًا من هذا الدولار هي أضرار مناخية عائدة له.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأضرار المناخية للبيتكوين مقابل الدولار أقل بقليل من أضرار الغاز الطبيعي (عند 46 سنتًا لكل دولارٍ قيمةً)، وأضرار البنزين من النفط الخام (عند 41 سنتًا لكل دولارٍ قيمةً).

لكنها كانت أكثر بقليل من أضرار إنتاج لحوم البقر (33 سنتًا)، وأكثر بكثير من أضرار تعدين الذهب (4 سنتات). ولا يعد أي من هذه الأنشطة حاليًا نشاطًا مستدامًا.

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الكلمات الدلالية:
أضرار بيتكوين على المناخ المناخ بيتكوين بيتكوين والمناخ تعدين الذهب

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