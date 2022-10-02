وداعًا للفواتير المرتفعة.. “منظم المياه” يكشف سببًا فنيًا لزيادة الاستهلاك عند البعض

تواصل – واس:

قال منظّم المياه بناءً على التقارير الصادرة من خلال منصة تصعيد الشكاوى، إن 59% من الشكاوى تتعلق بارتفاع استهلاك المياه التي تنطوي في معظمها على وجود تسربات غير ظاهرة.

وأضاف أن عدد المسجلين في المنصة قد بلغ أكثر من 33 ألف مسجل فيما وصلت نسبة معالجة الشكاوى إلى 97%.

أسباب ارتفاع فواتير المياه

وقام المنظّم بناءً على التقارير الصادرة من منصة الشكاوى بإطلاق حملة “يمديك”، امتداداً للحملات السابقة التي جرى تنفيذها، بهدف توعية المستفيدين للكشف الدائم عن التسربات في الشبكة الداخلية للمحافظة على المياه وتلافياً لارتفاع الاستهلاك.

وأوضح أن مسؤولية وجود التسربات في منشأة المستفيد تقع على عاتقه بناءً على ما ورد في أدلة ولوائح نظام المياه، لذا يجب على المستفيد التحقق من سلامة شبكة المياه الداخلية دورياً للتأكد من عدم وجود تسربات، من خلال الكشف من قبل الجهات المعتمدة من الجهات المعنية.

من جهة أخرى أكد المنظم التزامه بالمحافظة على حقوق جميع الأطراف في قطاع أنشطة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وفي حال وجود شكوى لدى المستفيد يمكنه التصعيد للمنظم من خلال منصة تصعيد الشكاوى.

ودعا منظم المياه للتواصل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعي Water_Regulator@ للإجابة على الاستفسارات.

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