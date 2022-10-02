“إرنا”: ارتفاع قتلى الحرس الثوري الإيراني إلى 5

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “ارنا” ارتفاع عدد قتلى الحرس الثوري الإيراني والباسيج في احتجاجات زاهدان إلى 5 .

كما أكدت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه بمقتل شخص آخر، بلغ عدد قتلى الحرس الثوري والباسيج في احتجاجات زاهدان 5 عناصر.

وهدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن هذه القوة العسكرية وضعت “الانتقام لدماء” عناصرها على جدول الأعمال.

تصاعد حدة الغضب والنظام يتجاهل النداءات

تصاعدت حدة الغضب والاحتقان في إيران تنديدًا بنظام الملالي القامع للحريات وذلك في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق قبل أيام.

وفي أحدث إحصائية فإن عدد القتلى بلغ 200 قتيل، وامتدت الاحتجاجات إلى 154 مدينة.

واستمرت المسيرات الحاشدة في الشوارع لليوم الـ 12 على التوالي، وهتف المتظاهرون ضد المرشد علي خامنئي، ومن بين الهتافات التي رفعوها “الموت للديكتاتور”، فيما أغلق المحتجون الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة طهران.

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