مؤسسة الحبوب تصرف مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة السادسة عشر من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة العاشرة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ 8,841,669 ريالاً

وأوضحت أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، بلغ 8,841,669 ريالاً، لصافي كمية مستلمة 5,030 طناً وذلك لعدد 18 مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 526,517 طناً لعدد 1750 مزارعًا.

ودعت المؤسسة، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

إساءة استخدام القمح تعرضك لغرامة 10 آلاف ريال

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة أن غرامة إساءة استخدام القمح والدقيق وفق تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، تصل عقوبتها إلى غرامة 10 آلاف ريال.

وحذرت المؤسسة في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استخدام القمح كعلف للماشية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الدقيق.

استخدام القمح كعلف للماشية

وقالت إن استخدام القمح كعلف للماشية يصنف ضمن إساءة استخدامه، ويوجب الغرامة سواء كان الاستخدام مباشرًا أو غير مباشر.

وأوضحت أن استخدام القمح كعلف للماشية بشكل مباشر، غرامته تتدرج من 2500 ريال في المرة الأولى و5 آلاف في المرة الثانية و10آلاف في المرة الثالثة وذلك لكل طن، مشيرة أن استخدام الدقيق كعلف للماشية بشكل مباشر يوجب غرامة تتدرج من 250 ريال في المرة الأولى و500 بالثانية و1000 ريال بالثالثة وذلك لكل 100 كجم.