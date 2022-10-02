«ارتفعت بالمقارنة بأمس ».. «الصحة» تكشف إجمالي حالات الإصابة بكورونا اليوم

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كشفت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، عن ارتفاع في حالات الإصابات الجديدة ونسب التعافي، والوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 12 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816664 إصابة بالفيروس.

96 حالة تعافي من الفيروس اليوم

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 96 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803790 حالة.

ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9355 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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