«الحج»: تمديد تأشيرة العمرة 3 أشهر للقادمين من جميع دول العالم

تواصل – واس:

كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال استقباله من قبل فخامة رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزيوييف، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في ختام زيارة الربيعة الرسمية التي استمرت يومين.

ونقل الربيعة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامته، ولحكومته ولشعب جمهورية أوزباكستان، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار لبلاده في ظل الإصلاحات المستمرة التي تشهدها الجمهورية.

تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات

وأكد الربيعة أن الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، ونتج عنها العديد من الاتفاقيات والتعاون في شتى المجالات والعديد من التخصصات، منها قطاع الحج والعمرة.

وأوضح أن موسم الحج الماضي سجل تأدية قرابة 12 ألف من الحجاج الأوزبكيين، بعد زيادة الأعداد لتأدية المناسك بعد انحسار تأثير جائحة (كوفيد- 19).

أعداد المعتمرين من باكستان

وبحسب الربيعة، بلغ أعداد المعتمرين القادمين من جمهورية أوزباكستان، خلال الشهرين الماضيين، ما يزيد عن 36 ألف معتمر، تمكن غالبيتهم من زيارة المدينة المنورة والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في المدينة المنورة.

وشهدت الزيارة الرسمية عقد العديد من اللقاء مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خصوصًا بعد أتمتتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة “نسك”، وإصدار تأشيرات الزيارة والعمرة بشكل سريع.

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