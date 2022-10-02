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القوات الجوية الأوكرانية: تدمير 5 طائرات روسية مسيرة في ميكولايف
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القوات الجوية الأوكرانية: تدمير 5 طائرات روسية مسيرة في ميكولايف

القوات الجوية الأوكرانية: تدمير 5 طائرات روسية مسيرة في ميكولايف

القوات الجوية الأوكرانية: تدمير 5 طائرات روسية مسيرة في ميكولايف
١٢:٣٢:١٣ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها تمكنت من تدمير 5 طائرات مسيرة من طراز شاهد 136 في ميكولايف.

وصرح مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أن تقييم الاستخبارات يشير إلى أن احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية تكتيكية مرتفع للغاية.

أمريكا: الروس لن يستخدموا السلاح النووي

فيما أكد وزير الدفاع الأميركي: لا نرى أي مؤشر على أن القيادة الروسية قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وكشفت الاستخبارات البريطانية، أن انسحاب القوات الروسية من “ليمان”، أثار انتقادات علنية للقيادة العسكرية من مسؤولين كبار.

وفي بيان لها، أكدت “الخارجية الأمريكية”، أن الوزير بلينكن أجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني بشأن دفاع كييف المتواصل عن سيادتها، وأن بلينكن ونظيره الأوكراني بحثا أحدث جهود روسيا “غير القانونية” لتغيير حدود أوكرانيا بالقوة، وأن الوزير أكد أن الولايات المتحدة ستحترم دائما حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا، وستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة  أراضيها من خلال تعزيز موقفها عسكريًا ودبلوماسيًا.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: إن انتهاء الحرب في أوكرانيا “شبه مستحيل” بعد انضمام الأقاليم الأوكرانية للاتحاد الروسي.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي روسيا طائرات مسيرة

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