صعود ملحوظ.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 2 أكتوبر 2022، صعودا ملحوظا بأسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.26 ريال، أي ما يعادل 53.40 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 183.57 ريال/ 48.95 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 175.23ريال/ 46.73 دولار.

عيار 24

200.26 ريال (53.40 دولار)

عيار 22

183.57 ريال (48.95 دولار)

عيار 21

175.23 ريال (46.73 دولار)

عيار 18

150.19 ريال (40.05 دولار)

عيار 14

116.82 ريال (31.15 دولار)

عيار 12

100.39 ريال (26.72 دولار)

أوقية الذهب

6,228.75 ريال (1,661.00 دولار)

الجنيه الذهب

1,682.18 ريال (448.58 دولار)

كيلو الذهب

200,777 ريال (53,444 دولار)

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