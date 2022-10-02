الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنويه من «الجوازات» بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم
القوات الجوية الأوكرانية: تدمير 5 طائرات روسية مسيرة في ميكولايف
الأول منذ سنوات.. وصول أول وفد برلماني ألماني إلى جزيرة تايوان
«الوطنية للرعاية الطبية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم
مستشفى الملك خالد: راجع طبيب العيون فورًا إذا شعرت بهذه الأعراض
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنويه من «الجوازات» بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم

تنويه من «الجوازات» بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم

تنويه من «الجوازات» بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم
١٢:٤٧:٣٣ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت إدارة الجوازات، اليوم الأحد، تنويها بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”ويتر”، ردا على سؤال لأحد المواطنين.

غرامة تجديد جواز المقيم

وقال السائل: “عندي عامل تربية مواشي انتهت إقامته قبل 4 أيام وجددت إقامته وسحبوا مني  1600 ريال.. لماذا؟”.

وردًا على السؤال، قالت إدارة الجوازات: “تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار”.

وتتعدد مهام وخدمات المديرية العامة للجوازات، للتيسير على المواطن والمقيم، في مختلف مناطق المملكة، والتي تتمثل في تجديد جواز السفر، والحصول على جواز السفر الإلكتروني، وخدمات تجديد الهوية للمقيم، والتسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون.. وغيرها من الخدمات.

وفي هذا السياق، كشفت الإدارة العامة للجوازات، في وقت سابق، إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.

وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة.

اقرأ أيضًا:

«سجن.. تشهير.. وترحيل» الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

الكلمات الدلالية:
الجوازات تجديد الهوية غرامة تجديد هوية المقيم هوية المقيم

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. المفتي: اللمز والاستهزاء بالدعاة حرام

بالفيديو.. المفتي: اللمز والاستهزاء بالدعاة حرام

٠٥:٣٦ م، السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠١٥
صورة.. حملات بحث عن مواطن كويتي فُقد في الحرم المكي

صورة.. حملات بحث عن مواطن كويتي فُقد في الحرم المكي

٠٩:٠٥ م، الأحد، ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
يستقبل 60 رسالة شهرياً.. عضو بلدي الرياض يوصل شكاوى دائرته عبر “واتس آب”

يستقبل 60 رسالة شهرياً.. عضو بلدي الرياض يوصل شكاوى دائرته عبر “واتس آب”

٠٢:٤٤ م، الأربعاء، ٢٦ أغسطس ٢٠١٥
بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن الأوضاع في سريلانكا

بيان عاجل من سفارة المملكة بشأن الأوضاع في سريلانكا

٠٨:٢٨ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *