تنويه من «الجوازات» بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت إدارة الجوازات، اليوم الأحد، تنويها بخصوص غرامة تأخير تجديد هوية المقيم.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”ويتر”، ردا على سؤال لأحد المواطنين.

غرامة تجديد جواز المقيم

وقال السائل: “عندي عامل تربية مواشي انتهت إقامته قبل 4 أيام وجددت إقامته وسحبوا مني 1600 ريال.. لماذا؟”.

وردًا على السؤال، قالت إدارة الجوازات: “تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار”.

وتتعدد مهام وخدمات المديرية العامة للجوازات، للتيسير على المواطن والمقيم، في مختلف مناطق المملكة، والتي تتمثل في تجديد جواز السفر، والحصول على جواز السفر الإلكتروني، وخدمات تجديد الهوية للمقيم، والتسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون.. وغيرها من الخدمات.

وفي هذا السياق، كشفت الإدارة العامة للجوازات، في وقت سابق، إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.

وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة.

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