الأول منذ سنوات.. وصول أول وفد برلماني ألماني إلى جزيرة تايوان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الأحد، وصول أول وفد برلماني ألماني إلى الجزيرة منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت أن وفدًا متعدد الأحزاب من المشرعين الألمان وصل إلى العاصمة تايبيه اليوم، وهو أول وفد رسمي من ألمانيا يزور تايوان منذ تفشي جائحة كورونا.

وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية ألمانية في تايوان

ووسط تصاعد التوترات مع الصين في المنطقة، استقبل نائب وزير الخارجية التايواني، وفدًا من مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين في البوندستاج الألماني لدى وصولها إلى مطار تايوان الدولي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه من المتوقع أن يبقى الوفد في تايوان حتى الخميس المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوفد وخمسة نواب ألمان آخرين مع الرئيس التايواني ونائبه ورئيس البرلمان وعدد من النواب.

كما سيزور الوفد أيضًا مجمعًا علميًا في جنوب تايوان ، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية في التكنولوجيا وسلامة سلسلة التوريد.

وحسب مراقبين، فإن الزيارة تؤكد دعم ألمانيا لتايوان، حيث أن هذه الوفد هو ثاني وفد من دولة أوروبية كبرى يزور تايبيه منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أوائل أغسطس، والتي أعقبتها مناورات صينية واسعة النطاق في تايوان.

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