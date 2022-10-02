أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
تواصل ـ فريق التحرير:
نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، الموافق 2 من أكتوبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.6737.
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.0209
دينار بحريني 9.9377
دينار كويتي 12.0987
ريال عماني 9.7403
ريال قطري 1.0297
جنية إسترليني 4.1861
فرنك سويسري 3.8100
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