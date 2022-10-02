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أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
١٢:١٦:٠٩ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، الموافق 2 من أكتوبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.6737.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9377

دينار كويتي 12.0987

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.1861

فرنك سويسري 3.8100

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