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مستشفى الملك خالد: راجع طبيب العيون فورًا إذا شعرت بهذه الأعراض

مستشفى الملك خالد: راجع طبيب العيون فورًا إذا شعرت بهذه الأعراض

مستشفى الملك خالد: راجع طبيب العيون فورًا إذا شعرت بهذه الأعراض
١٢:١٨:٠٤ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كبار السن بضرورة التوجه إلى طبيب العيون إذا شعروا بصعوبة في القراءة أو في إمكانية التعرف على وجه الأشخاص، فقد يكونوا مصابين بمرض التنكس البقعي.

أعراض التنكس البقعي

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووفق المستشفى، فإن مرض التنكس البقعي هو مرض يصيب كبار السن ويؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المركزية بسبب التلف الحاصل في الشبكية.

ويعرف التنكس البقعي الجاف بأنه اضطراب شائع في العين، يشيع بين الأفراد البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا.

والتنكس البقعي يتسبب في ضبابية الرؤية المركزية أو تشوّشها بسبب ترقُق البقعة الشبكية.

وبمرور الوقت بعد الإصابة بالتنكس البقعي، قد تسوء الرؤية وتؤثر في قدرتك على فعل أشياء مثل القراءة والقيادة والتعرف على الوجوه.

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منشور توعوي صادر من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بخلفية سوداء وشعار مستشفى الملك خالد التخصصي في منتصف المنشور في الأعلى على يسار المنشور رسم كرتوني لرجل مسن يحمل عصا يتكئ عليها وكُتب بخط عريض على اليمين داخل مربع أبيض “التنكس البقعي المرتبط بالعمر” وتحته تم تعريف هذه الحالة بأنها مرض يصيب كبار السن ويؤدي الى عدم وضوح الرؤية المركزية بسبب التلف الحاصل في الشبكية. تحت التعريف تم ذكر الأعراض وهي: . صعوبة في القراءة .صعوبة التعرف على الوجوه من الضروري فحص العين عند ملاحظة هذه الأعراض في أسفل المنشور يوجد انستقرام تويتر يوتيوب فيسبوك سنات تشات @KkeshKsa

الكلمات الدلالية:
أمراض العيون التنكس البقعي طبيب العيون كبار السن مستشفى الملك خالد

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