مستشفى الملك خالد: راجع طبيب العيون فورًا إذا شعرت بهذه الأعراض

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نصحت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كبار السن بضرورة التوجه إلى طبيب العيون إذا شعروا بصعوبة في القراءة أو في إمكانية التعرف على وجه الأشخاص، فقد يكونوا مصابين بمرض التنكس البقعي.

أعراض التنكس البقعي

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووفق المستشفى، فإن مرض التنكس البقعي هو مرض يصيب كبار السن ويؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المركزية بسبب التلف الحاصل في الشبكية.

ويعرف التنكس البقعي الجاف بأنه اضطراب شائع في العين، يشيع بين الأفراد البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا.

والتنكس البقعي يتسبب في ضبابية الرؤية المركزية أو تشوّشها بسبب ترقُق البقعة الشبكية.

وبمرور الوقت بعد الإصابة بالتنكس البقعي، قد تسوء الرؤية وتؤثر في قدرتك على فعل أشياء مثل القراءة والقيادة والتعرف على الوجوه.

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