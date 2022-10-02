«الوطنية للرعاية الطبية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” (تابعة للتأمينات الاجتماعية) عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- فني HVAC

-خريج مدرسة فنية متخصص في دورة التبريد والتكييف.

-خبرة لا تقل عن خمس5 سنوات في أعمال الإصلاح والصيانة لمعدات التبريد ووحدات تكييف الهواء في منشأة مستشفى كبيرة.

-خبرة لا تقل عن سنتين في استكشاف أخطاء مبردات المياه وغيرها من المعدات ذات الصلة في نظام تكييف الهواء المركزي.

2- فني إلكتروني

-خريج مدرسة فنية في الكهرباء الصناعية أو التكنولوجيا الكهربائية.

-خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في تشغيل وصيانة المعدات والمرافق الكهربائية المختلفة في مستشفى كبير أو أي من مرافق الرعاية الصحية.

3- مراقب التكلفة

-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

-يفضل درجة الماجستير في المحاسبة أو المالية.

-شهادة المحاسبة المهنية على سبيل المثال مطلوب CA ، CPA ، ACCA ، SOCPA ، CMA.

-الخبرة: 8-10 سنوات من الخبرة في إدارة التكاليف مماثلة للوظيفة ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الرعاية الصحية

4- مسؤول بروتوكول العميل

-بكالوريوس في الإدارة والمحاسبة ويفضل إدارة الرعاية الصحية.

-الخبرة: خمس سنوات من الخبرة شبيهة بالبريد.

-خبرة في إنشاء والحفاظ على علاقات تجارية قوية واستراتيجية الحساب.

5- سكرتير

-دبلوم في دورة السكرتارية الطبية / دبلوم دراسات السكرتارية.

الخبرة: مطلوب خبرة سنتين كسكرتير.

طريقة ورابط التقديم:

-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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