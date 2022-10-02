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«الوطنية للرعاية الطبية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

«الوطنية للرعاية الطبية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

«الوطنية للرعاية الطبية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم
١٢:١٨:٥٢ م، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” (تابعة للتأمينات الاجتماعية) عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- فني HVAC

-خريج مدرسة فنية متخصص في دورة التبريد والتكييف.

-خبرة لا تقل عن خمس5 سنوات في أعمال الإصلاح والصيانة لمعدات التبريد ووحدات تكييف الهواء في منشأة مستشفى كبيرة.

-خبرة لا تقل عن سنتين في استكشاف أخطاء مبردات المياه وغيرها من المعدات ذات الصلة في نظام تكييف الهواء المركزي.

2- فني إلكتروني

-خريج مدرسة فنية في الكهرباء الصناعية أو التكنولوجيا الكهربائية.

-خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في تشغيل وصيانة المعدات والمرافق الكهربائية المختلفة في مستشفى كبير أو أي من مرافق الرعاية الصحية.

3- مراقب التكلفة

-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

-يفضل درجة الماجستير في المحاسبة أو المالية.

-شهادة المحاسبة المهنية على سبيل المثال مطلوب CA ، CPA ، ACCA ، SOCPA ، CMA.

-الخبرة: 8-10 سنوات من الخبرة في إدارة التكاليف مماثلة للوظيفة ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الرعاية الصحية

4- مسؤول بروتوكول العميل

-بكالوريوس في الإدارة والمحاسبة ويفضل إدارة الرعاية الصحية.

-الخبرة: خمس سنوات من الخبرة شبيهة بالبريد.

-خبرة في إنشاء والحفاظ على علاقات تجارية قوية واستراتيجية الحساب.

5- سكرتير

-دبلوم في دورة السكرتارية الطبية / دبلوم دراسات السكرتارية.

الخبرة: مطلوب خبرة سنتين كسكرتير.

طريقة ورابط التقديم:

-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

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