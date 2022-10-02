«الوطنية للرعاية الطبية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” (تابعة للتأمينات الاجتماعية) عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:
المسميات والمتطلبات الوظيفية:
1- فني HVAC
-خريج مدرسة فنية متخصص في دورة التبريد والتكييف.
-خبرة لا تقل عن خمس5 سنوات في أعمال الإصلاح والصيانة لمعدات التبريد ووحدات تكييف الهواء في منشأة مستشفى كبيرة.
-خبرة لا تقل عن سنتين في استكشاف أخطاء مبردات المياه وغيرها من المعدات ذات الصلة في نظام تكييف الهواء المركزي.
2- فني إلكتروني
-خريج مدرسة فنية في الكهرباء الصناعية أو التكنولوجيا الكهربائية.
-خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في تشغيل وصيانة المعدات والمرافق الكهربائية المختلفة في مستشفى كبير أو أي من مرافق الرعاية الصحية.
3- مراقب التكلفة
-درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
-يفضل درجة الماجستير في المحاسبة أو المالية.
-شهادة المحاسبة المهنية على سبيل المثال مطلوب CA ، CPA ، ACCA ، SOCPA ، CMA.
-الخبرة: 8-10 سنوات من الخبرة في إدارة التكاليف مماثلة للوظيفة ويفضل أن يكون ذلك في صناعة الرعاية الصحية
4- مسؤول بروتوكول العميل
-بكالوريوس في الإدارة والمحاسبة ويفضل إدارة الرعاية الصحية.
-الخبرة: خمس سنوات من الخبرة شبيهة بالبريد.
-خبرة في إنشاء والحفاظ على علاقات تجارية قوية واستراتيجية الحساب.
5- سكرتير
-دبلوم في دورة السكرتارية الطبية / دبلوم دراسات السكرتارية.
الخبرة: مطلوب خبرة سنتين كسكرتير.
طريقة ورابط التقديم:
-للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
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