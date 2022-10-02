مع خروجه مبكرًا للمدارس.. 5 نصائح لزيادة مناعة طفلك

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عدّد خبراء في التغذية وطب المناعة، 5 نصائح لزيادة مناعة الأطفال، لا سيما مع خروجهم مبكرًا للمدارس واتجاه الطقس إلى البرودة رويدًا رويدًا.

والنصائح الخمس التي ينصح بها الخبراء من أجل زيادة مناعة الطفل وأحصاها موقع “اليوم السابع”، هي:

1-التغذية السليمة

أوصى الخبراء بتقديم للطفل ما يكفي من الخضار والفواكه، وخاصة الخضراوات الملونة النابضة بالحياة مثل الفلفل الرومي والبروكلي والفاصوليا الخضراء والجزر.

2- ممارسة الرياضة

التمارين المنتظمة لمدة ساعة يوميًا تحافظ على نشاط الأطفال، ويمكن أن تكون التمارين الهوائية مثل ركوب الدراجات وكرة السلة وكرة القدم والتنس والسباحة والجري والمشي وما إلى ذلك، ممتعة لكل من الآباء وأطفال المدارس.

3-الابتعاد عن التدخين السلبي

التدخين السلبي يسبب مشاكل في التنفس لدى الأطفال الذين يتنفسون بمعدل أسرع من البالغين أيضًا، ويمكن للسموم الموجودة في السجائر أن تقتل الخلايا السليمة لطفلك الصغير.

4- النوم الجيد

الأطفال الذين ينامون من 10 إلى 14 ساعة يوميًا يتمتعون بصحة عقلية وجسدية جيدة، فالحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا يحسن ذاكرتهم وتركيزهم، وأظهرت الدراسات أن مناعة الطفل يمكن أن تتأثر بسبب قلة النوم.

5- النظافة الجيدة

بعض العادات البسيطة مثل تعقيم اليدين قبل تناول الطعام، وغسل الفم قبل وبعد الوجبات، واستخدام المرحاض بشكل صحيح يمكن أن يكون مفيدًا لزيادة مناعة طفلك.

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