“قاسي ومقرمش”.. رجل أمريكي يعثر على ثروة طائلة في وجبة كان يأكلها

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تفاجأ رجل أمريكي من ولاية بنسلفانيا بالعثور على لؤلؤة أرجوانية نادرة استقرت داخل أحد قطع المحار الذي كان يأكله، وتبلغ قيمتها 4000 دولار.

كان الرجل الأمريكي يتناول الطعام في مطعم “سالت إير”، بولاية ديل، أثناء عطلته مع عائلته في منتجع شاطئ ديلاوير، وكان على وشك الانتهاء من وجبته عندما عثر على اللؤلؤة الثمينة.

قاسي ومقرمش

يقول الرجل لقناة “فوكس فايف نيوز”: “بينما كنت أمضغ المحار، شعرت بشيء قاسي ومقرمش”؛ مضيفًا: “في البداية، اعتقدت أنها قطعة حلوى”، لونها لامع، شبه الأرجواني”.

وأكمل قائلاً: “كانت اللؤلؤة مستديرة تمامًا وتتناسب تمامًا مع الصدفة”، مشيرًا إلى أنهم ذهبوا في إجازة، “ولم نتوقع أن نعود بشيء من هذا القبيل”.

ولم يكن الرجل يعرف قيمة ما وجده، ولكنه اعتمد على خبراء لتقدير قيمتها، التي بلغت حوالي 4071 دولارًا.

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