الحكومة تستجيب والحوثي يرفض ويهدد.. هدنة اليمن بين التجديد الحذِر وعودة الحرب

تواصل – فريق التحرير:

وسط مخاوف من عودة الحرب بعد رفض مليشيات الحوثي المقترح الأممي، تنتهي مساء اليوم الهدنة في اليمن.

الحكومة تدرس مقترحات الأمم المتحدة

وحسب “العربية” فقد أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، تلقيها مقترحًا تم تحديثه من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداءً من اليوم الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث، وستتعامل معه بإيجابية وستسعى من خلال تجديد الهدنة إلى:

1 – توسيع الفوائد لجميع اليمنيين.

2 – تسهيل حركة المواطنين وفتح المنافذ والطرقات الرئيسة.

2 – ضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية جراء ممارسات المليشيات الحوثية.

الحوثي يهدد ويشترط ويتوعد

بينما أعلنت مليشيات الحوثي رفضها مقترح الأمم المتحدة الأخير، مبدية إصرارها على تنفيذ شروطها وتضمينها ضمن بنود توسعة الهدنة وتمديدها، مهددة بعودة الحرب مجددًا فور انتهاء الهدنة التي وصلت التفاهمات حولها إلى طريق مسدود.

فيما تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تمديد الهدنة لنصف عام آخر لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب ومحاولة بدء مشاورات من أجل عملية سلام دائم.

بمشاركة المملكة.. بيان رباعي يدعو لتطبيق بنود اتفاق الهدنة في اليمن

وفي وقت سابق، دعا بيان أمريكي بريطاني سعودي إماراتي، اليوم إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق الهدنة في اليمن.

وأدان البيان الرباعي، التعزيزات العسكرية الحوثية واعتبرها تقويضًا للهدنة في اليمن، مطالبًا بمواصلة الحوار برعاية أممية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في اليمن.

وكشف المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، أن لديه مقترح جديد للأزمة اليمنية يعالج عدة قضايا بينها الموانئ والطيران.

فيما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، أن هناك ضغوطًا لاستمرار الهدنة، وأن الحكومة تأخذها بعين الاعتبار لأسباب إنسانية، مؤكدًا أن الهدنة مهددة بسبب رفض الحوثيين الإيفاء بالشروط.

الحوثي نهب أموال عائدات النفط وإيران سبب دمار اليمن

وكشف رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أن مليشيات الحوثي نهبت أموالاً من عائدات المشتقات النفطية، مؤكدًا أن الحوثيين يغلبون مصالح إيران على مصالح الشعب اليمني، مؤكدًا أن إيران تصدر كل ما هو مدمر لليمن.

وأضاف أن مليشيات الحوثي حولت البحر الأحمر إلى رهينة لخزان صافر، لافتًا إلى أن حزب الله ومليشيات الحوثي يعتقدان أن معركتهما المقبلة في باب المندب.

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