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«تويتر» يرسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام الميرز الجديدة
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«تويتر» يرسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام الميرز الجديدة

«تويتر» يرسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام الميرز الجديدة

«تويتر» يرسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام الميرز الجديدة
١١:٢٧:٠٨ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، عن أول تغريدة تم تعديلها بعد بثها باستخدام زر “تحرير” الجديد، والتي أرسلها حساب رسمي للمنصة.

ومن المقر أن تكون هذه الخاصية متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الأجر تويتر بلو، قبل تعميمها في وقت لاحق.

وهذه التغريدة تعد نموذجًا لما سيكون متاحًا للمستخدمين بعد قرار شركة تويتر السماح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها.

من جانبه، ذكر موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إن هذه التغريدة الأولى المحررة تم إرسالها من حساب على “تويتر بلو” لكنها تعطي فكرة كافية عن الخاصية الجديدة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد بدا تمامًا أن التغريدة تم تعديلها، لأن بيان توقيتها سيكون مسبوقًا برمز قلم رصاص وكلمة “أحدث تعديل”.

وعندما يستعرض المستخدم تغريدات معدلة على صفحته سيظهر رمز القلم الرصاص بجوار مربع التوقيت لهذه التغريدات.

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