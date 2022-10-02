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بطلب من “تراس”.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
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بطلب من “تراس”.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر

بطلب من “تراس”.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر

بطلب من “تراس”.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
١١:٠٩:٥٢ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصبح الملك تشارلز الثالث ممنوعًا من حضور قمة المناخ في مصر وذلك بطلب من رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس.

وكشفت  صحيفة صنداي تايمز، أنّ الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ “كوب 27” المقرّر عقدها نوفمبر في مصر، وذلك بعدما اعترضت “تراس” على مشاركته.

وكان الملك الجديد، يعتزم إلقاء خطاب خلال قمّة المناخ هذه التي تعقد من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، لكنّ تراس اعترضت على مشاركته في قمة “كوب 27” خلال لقاء شخصي معه في قصر باكنجهام في سبتمبر الماضي.

من غير المرجح أن يكون هناك حضور بريطاني للقمة

وأكدت الصحيفة نقلًا عن مصادر، أنه  من غير المرجح أن يكون هناك حضور بريطاني لـ”المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” في مصر.

وخلال استضافة بريطانيا للقمة الأخيرة للمناخ في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، ألقى كل من الملكة الراحلة تشارلز الثالث الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية الشهر الماضي والمدافع عن قضايا البيئة، كلمة في هذا الحدث الدولي المهم.

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الكلمات الدلالية:
الحكومة البريطانية الملك تشارلز قمة المناخ ليز تراس

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