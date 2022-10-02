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إعصار ‎إيان.. قنصلية المملكة في ‎هيوستن توفر سكنًا فندقيًا للمواطنين المتضررين

إعصار ‎إيان.. قنصلية المملكة في ‎هيوستن توفر سكنًا فندقيًا للمواطنين المتضررين

إعصار ‎إيان.. قنصلية المملكة في ‎هيوستن توفر سكنًا فندقيًا للمواطنين المتضررين
١٠:٣٢:٢٩ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن توفير سكن فندقي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا بسبب إعصار “إيان”.

توفير سكن للمتضررين من إعصار إيان

وقالت على حسابها بـ”تويتر”: “قام سعادة القنصل العام في هيوستن شافي العتيبي بزيارة المواطنين المتضررين من إعصار (إيان) الذين تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا، وتوفير السكن لهم في أحد الفنادق في مدينة موبيل بولاية الاباما؛ وذلك للاطمئنان عليهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم”.

وأضافت: “وقد رفع الجميع شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من رعاية واهتمام بأبنائها المواطنين في كل مكان”.

وقبل يومين، قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، إنه لا مصابين سعوديين جراء إعصار “إيان “.

وقبل أيام، أصدرت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، تنبيهين لكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بشأن إعصار «إيان».

54 قتيلاً وخسائر كبيرة في الممتلكات

كانت وكالة “أسوشييتد برس” قد نقلت عن سلطات فلوريدا، أن حصيلة إعصار “إيان” ارتفع إلى 54 قتيلًا وإصابة الكثيرين.، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أضرار العاصفة “إيان” هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسبب في دمار هائل طال المنازل والممتلكات وقطع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون شخص.

يذكر أن الإعصار يصبح “شديد القوة” أي من فئة 3 و4 و5، وأنه على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة، يلحق أضرارًا “مدمرة” بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار.

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إعصار إعصار إيان قنصلية المملكة في هيوستن

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