الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تويتر» يرسل أول تغريدة تم تعديلها باستخدام الميرز الجديدة
“قاسي ومقرمش”.. رجل أمريكي يعثر على ثروة طائلة في وجبة كان يأكلها
بطلب من “تراس”.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر
بالإنفوجراف.. أعراض الإصابة بالجلطة القلبية
«الجوازات»: هذه خطوات تغيير الجنسية في بطاقة الهوية
إعصار ‎إيان.. قنصلية المملكة في ‎هيوستن توفر سكنًا فندقيًا للمواطنين المتضررين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لأول مرة منذ 8 أعوام .. 34% ارتفاع تفضيل الشركات الخليجية للصكوك

لأول مرة منذ 8 أعوام .. 34% ارتفاع تفضيل الشركات الخليجية للصكوك

لأول مرة منذ 8 أعوام .. 34% ارتفاع تفضيل الشركات الخليجية للصكوك
١٠:٢٤:٣٧ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

ارتفعت نسبة تفضيل الشركات في المنطقة الخليجية للصكوك إلى 34% خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لأول مرة منذ ثمانية أعوام، مقارنة بـ26% عن عام 2021، و40% في 2014.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”؛ فقد جاءت زيادة الحصة السوقية للصكوك بفعل ثباتها خلال فترة إضرابات الأسواق، مقارنة بالسندات.

وكانت خسائر مؤشر قياس أداء “الصكوك الخليجية الدولارية” قد وصلت إلى 6% بنهاية النصف الأول (الأقل من ضمن 11 مؤشرا متنوعا لسندات “الأسواق الناشئة”)؛ فيما تمحورت إحصائية النصف الأول من هذا العام على الدراسة البحثية “عن إدارة الدخل الثابت”.

مؤشر بلومبيرج

وبعد تراجع مؤشر “بلومبيرج” للسندات العالمية بالسالب عند 14% “الأعلى في تاريخ المؤشر”؛ تعتبر الأوقات الحالية أوقاتًا استثنائية لأسواق الدخل الثابت العالمية.

ومع ذوبان أسواق الدين الدولية؛ أصبحت الصكوك الخليجية نقطة الإضاءة البارزة؛ وسط خروج “دويتشه بنك” بمذكرة بحثية ذكر فيها أن سوق السندات العالمية قد دخلت مرحلة الهبوط لأول مرة في 76 عامًا.

الكلمات الدلالية:
اضطرابات الأسواق الحصة السوقية الشركات الخليجية صكوك

مواد ذات صلة

المزيد
“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على 4631 وظيفة صحية

“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على 4631 وظيفة صحية

٠٣:٤٩ م، الثلاثاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٤
لأول مرة.. ملفات «الداخلية والدفاع والحرس» على طاولة نقاشات «الشورى»

لأول مرة.. ملفات «الداخلية والدفاع والحرس» على طاولة نقاشات «الشورى»

٠٨:٠٤ ص، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠١٦
“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

٠٧:١٣ ص، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
إيداع رواتب معلمي مكة.. الاثنين المقبل

إيداع رواتب معلمي مكة.. الاثنين المقبل

٠٨:٤١ م، الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *