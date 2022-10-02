لأول مرة منذ 8 أعوام .. 34% ارتفاع تفضيل الشركات الخليجية للصكوك

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ارتفعت نسبة تفضيل الشركات في المنطقة الخليجية للصكوك إلى 34% خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لأول مرة منذ ثمانية أعوام، مقارنة بـ26% عن عام 2021، و40% في 2014.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”؛ فقد جاءت زيادة الحصة السوقية للصكوك بفعل ثباتها خلال فترة إضرابات الأسواق، مقارنة بالسندات.

وكانت خسائر مؤشر قياس أداء “الصكوك الخليجية الدولارية” قد وصلت إلى 6% بنهاية النصف الأول (الأقل من ضمن 11 مؤشرا متنوعا لسندات “الأسواق الناشئة”)؛ فيما تمحورت إحصائية النصف الأول من هذا العام على الدراسة البحثية “عن إدارة الدخل الثابت”.

مؤشر بلومبيرج

وبعد تراجع مؤشر “بلومبيرج” للسندات العالمية بالسالب عند 14% “الأعلى في تاريخ المؤشر”؛ تعتبر الأوقات الحالية أوقاتًا استثنائية لأسواق الدخل الثابت العالمية.

ومع ذوبان أسواق الدين الدولية؛ أصبحت الصكوك الخليجية نقطة الإضاءة البارزة؛ وسط خروج “دويتشه بنك” بمذكرة بحثية ذكر فيها أن سوق السندات العالمية قد دخلت مرحلة الهبوط لأول مرة في 76 عامًا.