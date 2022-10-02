الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض ملحوظ.. أعلى حرارة مسجلة في جميع مناطق المملكة 40 درجة
لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر “تمهير”
الأول من نوعه بالعالم.. روبوت ياباني يميّز أنواع الضحك!
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً
من أجل حياة سعيدة.. تناوَلْ الفاصوليا الحمراء وودِّع الإجهاد والتوتر
يبدأ في هذه الموعد.. روسيا تفاجئ دول الاتحاد الأوروبي بهذا القرار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض ملحوظ.. أعلى حرارة مسجلة في جميع مناطق المملكة 40 درجة

انخفاض ملحوظ.. أعلى حرارة مسجلة في جميع مناطق المملكة 40 درجة

انخفاض ملحوظ.. أعلى حرارة مسجلة في جميع مناطق المملكة 40 درجة
١٠:٠٦:٢٩ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 40 درجة في مكة المكرمة والأحساء، و39 درجة في الدمام وحفر الباطن و38 في الخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 26 درجة، وسجلت الباحة 25 درجة مئوية.

الصورة

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية، مع هبوب رياح متوسطة على سواحل المنطقة الشرقية والغربية.

“الأرصاد” يتوقع سماءً غائمة جزئيًا ورياحًا نشطة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

وأشار إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع تكوّن سحبٍ رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحصيني الطقس الان حالة الطقس خريطة الأمطار درجات الحرارة

مواد ذات صلة

المزيد
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يُقر الميزانية العامة للمملكة (فيديو)

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يُقر الميزانية العامة للمملكة (فيديو)

٠٣:٣١ م، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦
ارتفاع أسعار الأسماك جراء نقص المعروض ودخول الشتاء

ارتفاع أسعار الأسماك جراء نقص المعروض ودخول الشتاء

٠٨:٥٦ ص، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
مبادرة لرعاية أبناء الشهداء والمرابطين بـ«تعليم عسير»

مبادرة لرعاية أبناء الشهداء والمرابطين بـ«تعليم عسير»

١٠:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥
«جزائية الرياض» تقضي بالقتل تعزيراً لـ14 متهماً بقتل رجال أمن بـ«العوامية»

«جزائية الرياض» تقضي بالقتل تعزيراً لـ14 متهماً بقتل رجال أمن بـ«العوامية»

١٢:٣٠ م، الأربعاء، ٠١ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *