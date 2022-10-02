انخفاض ملحوظ.. أعلى حرارة مسجلة في جميع مناطق المملكة 40 درجة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 40 درجة في مكة المكرمة والأحساء، و39 درجة في الدمام وحفر الباطن و38 في الخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 26 درجة، وسجلت الباحة 25 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية، مع هبوب رياح متوسطة على سواحل المنطقة الشرقية والغربية.

“الأرصاد” يتوقع سماءً غائمة جزئيًا ورياحًا نشطة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

وأشار إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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