لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر “تمهير”
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح وظائف إدارية متعددة للعمل بالمجال اللوجستي، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
– مساعد لوجستي “10 وظائف”.
* المتطلبات:
1 – شهادة الثانوية العامة فما فوق “يفضل الدبلوم”.
2 – خبرة 1 سنة في مجال العمل.
3 – مستوى متوسط “ثالث” في اللغة الإنجليزية.
4 – مهارات الحاسب الآلي.
* شروط الالتحاق ببرنامج تمهير “طاقات”:
1 – يجب أن يكون المتدرب او المتدربة سعودي الجنسية.
2 – يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب التدريب.
3 – يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج.
4 – يجب أن يكون المتدرب حاصلا على درجة دبلوم أو البكالوريوس.
5 – يجب ألا يكون المتدرب مسجل في التأمينات خلال الستة أشهر الماضية.
– التسجيل في برنامج تمهير “طاقات”.
* رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الرسمي:
– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).
* أخر موعد: السبت 8 أكتوبر 2022م.