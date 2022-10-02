لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر “تمهير”

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح وظائف إدارية متعددة للعمل بالمجال اللوجستي، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

– مساعد لوجستي “10 وظائف”.

* المتطلبات:

1 – شهادة الثانوية العامة فما فوق “يفضل الدبلوم”.

2 – خبرة 1 سنة في مجال العمل.

3 – مستوى متوسط “ثالث” في اللغة الإنجليزية.

4 – مهارات الحاسب الآلي.

* شروط الالتحاق ببرنامج تمهير “طاقات”:

1 – يجب أن يكون المتدرب او المتدربة سعودي الجنسية.

2 – يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب التدريب.

3 – يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج.

4 – يجب أن يكون المتدرب حاصلا على درجة دبلوم أو البكالوريوس.

5 – يجب ألا يكون المتدرب مسجل في التأمينات خلال الستة أشهر الماضية.

– التسجيل في برنامج تمهير “طاقات”.

* رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).

* أخر موعد: السبت 8 أكتوبر 2022م.