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لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر “تمهير”
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لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر “تمهير”

لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر “تمهير”

لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر “تمهير”
٠٩:٥٤:٠٩ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح وظائف إدارية متعددة للعمل بالمجال اللوجستي، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

– مساعد لوجستي “10 وظائف”.

* المتطلبات:

1 – شهادة الثانوية العامة فما فوق “يفضل الدبلوم”.

2 – خبرة 1 سنة في مجال العمل.

3 – مستوى متوسط “ثالث” في اللغة الإنجليزية.

4 – مهارات الحاسب الآلي.

* شروط الالتحاق ببرنامج تمهير “طاقات”:

1 – يجب أن يكون المتدرب او المتدربة سعودي الجنسية.

2 – يجب ألا يلتحق المتدرب بأي عمل خلال فترة التدريب التدريب.

3 – يجب ألا يكون قد سبق للمتدرب الاستفادة من البرنامج.

4 – يجب أن يكون المتدرب حاصلا على درجة دبلوم أو البكالوريوس.

5 – يجب ألا يكون المتدرب مسجل في التأمينات خلال الستة أشهر الماضية.

– التسجيل في برنامج تمهير “طاقات”.

* رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الرسمي:

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا ).

* أخر موعد: السبت 8 أكتوبر 2022م.

الكلمات الدلالية:
الحرس الوطني الشؤون الصحية برنامج تمهير حملة الثانوية وظائف شاغرة

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