تشمل التسجيل والنتيجة.. توضح مهم من «تقويم التعليم» حول اختبار الرخصة المهنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة «تقويم التعليم والتدريب»، عن عدة توضيحات مهمة بخصوص اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، وما يتعلق بالتسجيل والنتيجة.

جاء ذلك في تغريدات على حساب الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

اختبار الرخصة المهنية

وردا على سؤال لأحد المستفيدين، قالت الهيئة إنه “لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 12 سبتمبر 2022م”.

وأضافت: “سيعقد الاختبار في الفترة من تاريخ 17 نوفمبر 2022م إلى 19 نوفمبر 2022”.

نتائج الاختبارات الرقمية

وفي معرض ردها على سؤال آخر بخصوص النتائج، قالت الهيئة: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار”.

وأكملت: “عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة: https://support.etec.gov.sa “.

موقع الاختبار ورقم الجلوس

وردًا على سؤال حول وصول رسالة على الجوال بخصوص موقع الاختبار ورقم الجلوس، قالت الهيئة، إنه “لا يوجد رقم مقعد للاختبارات الرقمية نرجو منك التوجه للمقر وسيتم توجيهك من قبل اللجنة”.

يشار إلى أن اختبار القدرة المعرفية يقدم للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية عدا الوظائف الصحية والتعليمية.

ويطلب الاختبارَ عددٌ من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيره.

والسبت، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

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