تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

اصد المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم وبني يزيد وقيا وبني ويزييد و وقيا وميسان والقنفذة والليث والمظيلف”.

3 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والعرين وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط والمجاردة وبارق ورجال والمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.

4 – منطقة جازان، وتشمل “جزر فرسان والحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال والفطيحة وبيش والدرب”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.