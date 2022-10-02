الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً
من أجل حياة سعيدة.. تناوَلْ الفاصوليا الحمراء وودِّع الإجهاد والتوتر
يبدأ في هذه الموعد.. روسيا تفاجئ دول الاتحاد الأوروبي بهذا القرار
«المرور»: اصطحاب الأطفال بالسيارة قد يغرمك 500 ريال
تنويه من التعليم حول المواد الممتدة مع انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي
فريق «إنجاد» يبدأ البحث لإنقاذ «مفقود الصويدرة» بالمدينة المنورة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً
٠٩:٤٠:٠٠ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اصد المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة”.

الصورة

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم وبني يزيد وقيا وبني ويزييد و وقيا وميسان والقنفذة والليث والمظيلف”.

الصورة

3 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والعرين وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط والمجاردة وبارق ورجال والمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.

الصورة

4 – منطقة جازان، وتشمل “جزر فرسان والحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال والفطيحة وبيش والدرب”.

الصورة

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد الطقس الان حالة الطقس عسير مكة

مواد ذات صلة

المزيد
المعارضة السورية تتلقى إمدادات من صواريخ أرض-أرض

المعارضة السورية تتلقى إمدادات من صواريخ أرض-أرض

٠٢:٠٧ م، السبت، ١٣ فبراير ٢٠١٦
فيديو.. دجاجة تحاول الدخول إلى غينيس بتغريدات على «تويتر»

فيديو.. دجاجة تحاول الدخول إلى غينيس بتغريدات على «تويتر»

١٢:٥٩ ص، الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠١٥
تحذير.. موجة غبار «كثيفة» تؤثر على شمال وغرب المملكة غداً (خريطة)

تحذير.. موجة غبار «كثيفة» تؤثر على شمال وغرب المملكة غداً (خريطة)

٠٧:٥٦ م، الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠١٥
الأمير فيصل بن بندر يُدشن حملات التوعية بأضرار التدخين

الأمير فيصل بن بندر يُدشن حملات التوعية بأضرار التدخين

٠٥:٥٦ م، الأربعاء، ٠٣ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *