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من أجل حياة سعيدة.. تناوَلْ الفاصوليا الحمراء وودِّع الإجهاد والتوتر
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من أجل حياة سعيدة.. تناوَلْ الفاصوليا الحمراء وودِّع الإجهاد والتوتر

من أجل حياة سعيدة.. تناوَلْ الفاصوليا الحمراء وودِّع الإجهاد والتوتر

من أجل حياة سعيدة.. تناوَلْ الفاصوليا الحمراء وودِّع الإجهاد والتوتر
٠٩:٣٨:١٤ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني كثيرون من الإجهاد المصحوب بالتوتر وأحيانًا الاكتئاب، وبنسبة كبيرة يكون هذا الأمر مرتبطًا بالتغذية السليمة.

وفي هذا الصدد، نصح خبراء تغذية، بإضافة 3 مواد غذائية معينة إلى النظام الغذائي، تساعد الشخص على مكافحة الإجهاد ومن ثم التوتر، ومن بينها الفاصوليا الحمراء.

أهمية الفاصوليا الحمراء

هذه المواد هي:

1-الفاصوليا الحمراء، إذ تحتوي عمليًا على جميع فيتامينات المجموعة В المفيدة للدماغ، وكذلك على مواد معدنية عديدة مفيدة للجسم.

2-اليقطين إذ يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تبطئ عملية امتصاص الكربوهيدرات، كما يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية والبروتين.

ويحتوي اليقطين أيضًا على مضادات أكسدة قوية، تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة.

3- بذور اليقطين، كونها تحتوي على نسبة عالية من عناصر المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم.

ولفت الخبراء إلى أن وجود مستوى جيد للمغنيسيوم في الجسم، تصاحبه عادة حالة مزاجية إيجابية”.

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الكلمات الدلالية:
الإجهاد الاكتئاب التغذية السليمة التوتر الفاصوليا الحمراء

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