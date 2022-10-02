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الأول من نوعه بالعالم.. روبوت ياباني يميّز أنواع الضحك!
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الأول من نوعه بالعالم.. روبوت ياباني يميّز أنواع الضحك!

الأول من نوعه بالعالم.. روبوت ياباني يميّز أنواع الضحك!

الأول من نوعه بالعالم.. روبوت ياباني يميّز أنواع الضحك!
٠٩:٤٧:٢٩ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تبين أن تدريب روبوت الذكاء الاصطناعي على الضحك ليس بسيطًا مثل تعليمه الاستجابة لنداء استغاثة مثلاً، أو الرد على بعض الطلبات والأوامر.

وتقوم حالة جامعة أوساكا اليابانية على تطوير نظام محادثة بالذكاء الاصطناعي يركز على الضحك المشترك لجعل الضحك بين البشر والروبوتات أكثر طبيعية.

ويعمل فريق عمل جامعة أوساكا على دمج برامج المحادثة الحالية للروبوتات التي تتعلم بالفعل اكتشاف المشاعر والتعامل مع التعقيدات المفتوحة مثل الأوامر البشرية الغريبة.

الذكاء الاصطناعي

يقول كوجي إينو، الأستاذ المساعد للمعلوماتية في جامعة كيوتو اليابانية والمؤلف المشارك للدراسة: “نعتقد أن إحدى الوظائف المهمة للذكاء الاصطناعي للمحادثة هي التعاطف”. “المحادثة متعددة الوسائط لا تستجيب فقط بشكل صحيح”.

ويضيف إينو: “لذلك قررنا أن إحدى الطرق التي يمكن للروبوت أن يتعاطف بها مع المستخدمين هي مشاركة ضحكاتهم، ويقرر ما إذا كان سيضحك ردًا على ذلك ثم يختار النوع المناسب من الضحك للمناسبة”.

ويشير إينو إلى أن أهم نتيجة لهذه الدراسة هي إظهار كيف يمكن دمج هذه المهام في روبوت واحد، وهي:

– التعرف على الضحك.

– يقرر ما إذا كان سيضحك أم لا.

– اختيار نوعية الضحك المناسبة.

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الكلمات الدلالية:
الضحك تكنولوجيا يابانية روبروت محادثة إلكترونية نوعية الضحك

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