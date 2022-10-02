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يبدأ في هذه الموعد.. روسيا تفاجئ دول الاتحاد الأوروبي بهذا القرار
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يبدأ في هذه الموعد.. روسيا تفاجئ دول الاتحاد الأوروبي بهذا القرار

يبدأ في هذه الموعد.. روسيا تفاجئ دول الاتحاد الأوروبي بهذا القرار

يبدأ في هذه الموعد.. روسيا تفاجئ دول الاتحاد الأوروبي بهذا القرار
٠٩:٣٠:٢٩ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في قرار روسي صادم لدول الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة الروسية أنها قررت حظر نقل البضائع برًا من دول القارة والنرويج وبريطانيا وأوكرانيا عبر أراضيها بدءًا من يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت الحكومة الروسية، أنها قررت فرض حظر على النقل البري للبضائع عبر روسيا من دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا وأوكرانيا، مؤكدة أن تقييد عبور البضائع الأوروبية عبر أراضي الاتحاد الروسي يأتي ردًا على العقوبات الغربية.

وقف مرور الغاز الروسي عبر النمسا

فيما قررت “غازبروم” الروسية، وقف مرور الغاز الروسي عبر النمسا بسبب رفض المشغل النمساوي تأكيد التدفقات.

انتهاء الحرب في أوكرانيا “شبه مستحيل”

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أن انتهاء الحرب في أوكرانيا “شبه مستحيل” بعد انضمام الأقاليم الأوكرانية للاتحاد الروسي.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور موسكو وكييف

في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه سيزور موسكو وكييف الأسبوع المقبل لبحث إنشاء منطقة آمنة في محيط زابوروجيا.

وكشفت وزير الدفاع الأمريكي، أنه لا يرى أي مؤشر على أن القيادة الروسية قررت استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وأنه بعثت برسالة إلى نظيره الروسي حذره فيها من “السلوك غير المسؤول باستخدام النووي.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني، أن المعارك لا تزال مستمرة في مدينة ليمان الإستراتيجية شرقي البلاد.

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الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي روسيا محيط زابوروجيا نقل البضائع

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