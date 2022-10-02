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فريق «إنجاد» يبدأ البحث لإنقاذ «مفقود الصويدرة» بالمدينة المنورة

فريق «إنجاد» يبدأ البحث لإنقاذ «مفقود الصويدرة» بالمدينة المنورة

فريق «إنجاد» يبدأ البحث لإنقاذ «مفقود الصويدرة» بالمدينة المنورة
٠٩:٠٣:٢٣ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن بدء الاستعدادات للمشاركة في البحث عن مفقود بالقرب من الصويدرة التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وأن الفقيد كان يستقل مركبته.

وقال الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أنه ورد للفريق بلاغ عن مفقود بالقرب من الصويدرة التابعة لمنطقة المدينة المنورة، يستقل مركبة من نوع: برادو، اللون: أبيض.

السلامة للمفقود وأعضاء الفريق

كما توجه الفريق بالدعاء والابتهال إلى الله أن يحفظ المواطن؛ وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين؛ وغرد بالقول: “نسأل الله السلامة للمفقود، والتوفيق للأعضاء المشاركين، وأن يحفظ الأعضاء المشاركين”.

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.

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الكلمات الدلالية:
إنجاد للبحث والإنقاذ فريق إنجاد فريق تطوعي مفقود الصويدرة

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