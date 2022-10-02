خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم على هذه المناطق بالمملكة

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة، أجواءً حارة نهارًا على معظم أنحاء المملكة، وهي حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية، مع هبوب رياح متوسطة على سواحل المنقطة الشرقية والغربية.

سماء غائمة جزئيًا ورياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

كما توقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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