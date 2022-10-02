حتى الآن.. ارتفاع حصيلة الإعصار “إيان” في فلوريدا إلى 54 قتيلًا

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نقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن سلطات فلوريدا، أن حصيلة إعصار “إيان” ارتفع إلى 54 قتيلًا وإصابة الكثيرين.، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.

الإعصار يجتاح اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية

يأتي هذا عقب اجتياح الإعصار “إيان” اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وذلك بعد أن خلف دمارًا هائلًا في ولاية فلوريدا، ووفقًا لآخر تقارير المركز الوطني للأعاصير، كما هدد الإعصار وهبوب عواصف متتالية حياة الملايين على ساحل كارولينا.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه قد نجم عن الإعصار “إيان” دمار على طول ساحل جنوبي غرب فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة وعبر الولاية كعاصفة استوائية، حيث اشتدت العاصفة في وقت لاحق لتتحول إعصارا أثناء اتجاهه إلى ساحل كارولينا.

“بايدن”: أضرار “إيان” هي الأسوأ في تاريخ أمريكا

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن أضرار العاصفة “إيان” هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسبب في دمار هائل طال المنازل والممتلكات وقطع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون شخص.

يذكر أن الإعصار يصبح “شديد القوة” أي من فئة 3 و4 و5، وأنه على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة، يلحق أضرارًا “مدمرة” بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار.

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