«الجوازات»: هذه خطوات تغيير الجنسية في بطاقة الهوية

تواصل – فريق التحرير:

نشرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا حول شروط تغيير الجنسية في بطاقة الهوية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، ردًا على سؤال لأحد الأشخاص، يقول: “نرجو الإفادة عن كيفية تغيير الجنسية في الهوية”.

خطوات تغيير الجنسية

وردت الجوازات بالقول: “يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض”.

ومؤخرًا، قالت المديرية العامة للجوازات، إنه يمكن للوافدين تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الإقامة «هوية مقيم»، إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك، في حال توفرت 3 شروط.

وأوضحت أنه الشروط الثلاثة لتغيير الصورة هي:

1-أن يكون الجواز ساري المفعول.

2-أن تكون الصورة الشخصية في الجواز حديثة.

3-أن تكون الصورة تم التقاطها للشخص وهو مكشوف الرأس.

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