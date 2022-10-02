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انهيار مفاوضات لقاح كورونا بين الصين ومودرنا بسبب هذا الاقتراح
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انهيار مفاوضات لقاح كورونا بين الصين ومودرنا بسبب هذا الاقتراح

انهيار مفاوضات لقاح كورونا بين الصين ومودرنا بسبب هذا الاقتراح

انهيار مفاوضات لقاح كورونا بين الصين ومودرنا بسبب هذا الاقتراح
٠٧:٣٥:٠٠ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

رفضت شركة مودرنا تسليم الصين حقوق الملكية الفكرية الأساسية وراء تطوير لقاح كوفيد-19 ما أدى إلى انهيار مفاوضات جارية منذ 2021 بشأن تعميمه في الصين.

وقال تقرير صحيفة فاينانشال تايمز عن أشخاص مطلعين: إن شركة مودرنا “تخلت” عن جهودها السابقة للوصول إلى السوق الصينية بسبب مطالبة الصين بتسليمها تكنولوجيا اللقاح كشرط أساس للبيع في البلاد.

وصفة تتعلق بالسلامة

وأضاف التقرير: أن “شركة الأدوية التي مقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، رفضت طلب الصين بتسليم وصفة لقاحها بسبب مخاوف تجارية وأخرى تتعلق بالسلامة.

وبرغم أن شركة مودرنا لا تزال “حريصة” على بيع اللقاح للصين؛ إلا أن الصين لم توافق على أي لقاحات أجنبية لكوفيد-19 وتعتمد على تطوير عدد من اللقاحات المحلية.

وكشف كبير المسؤولين الطبيين في شركة مودرنا، بول بيرتون أن الشركة حريصة على التعاون مع الصين لتزويد البلاد بلقاحات كوفيد-19 القائمة على الحمض النووي.

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الكلمات الدلالية:
الحمض النووي شركة الأدوية كوفيد 19 لقاح كورونا

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