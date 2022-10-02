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“الأرصاد” يتوقع تكوّن سحبٍ رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

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“الأرصاد” يتوقع تكوّن سحبٍ رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع تكوّن سحبٍ رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع تكوّن سحبٍ رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق
٠٧:٢٣:٠٥ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

كما توقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية بسرعة 12- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد السحب الرعدية الطقس الان جازان حالة الطقس رياح نشطة عسير

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