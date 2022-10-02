غنية بالعناصر الغذائية.. فوائد بالجملة في 5 فواكه مجففة

تواصل – فريق التحرير:

نصح خبراء التغذية بتناول 5 فواكه مجففة بعد نقعها في الماء نظرًا لقيمتها الغذائية العالية.

فوائد الفواكه المجففة

وقالوا إنه يمكن الاستمتاع بالفواكه المجففة بعد نقعها للحصول على المزيد من الفوائد الصحية، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن اللوز من أفضل الفواكه الجافة في العالم؛ لأنه غني بفيتامين (هـ) ومضاد للأكسدة.

وعن فوائد اللوز أيضًا، قالت الصحيفة إنه يحافظ على صحة البشرة، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب.

الجوز واللوز والتين

ونصح خبراء التغذية بتناول اللوز بعد نقعه طوال الليل أو لمدة 6 – 8 ساعات في ماء نظيف.

وبالإضافة إلى اللوز، ينصح الخبراء أيضا بتناول الجوز والزبيب والتين والتمر.

وفي الوقت نفسه، فإنه على الرغم من أن استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة والمجففة قد يسهم بشكل فعال في الوقاية من مرض السكري، إلا أن بعض هذه الفواكه قد يكون لها تأثير سلبي على مرضى السكري أيضًا.

وبحسب الأبحاث العديدة التي أجريت حتى الآن، فإن الفاكهة المجففة مثل الزبيب والتين والمشمش تحتوي على نسبة مركزة من السكريات الطبيعية، لذا يجب تجنب الإفراط في تناولها.

اقرأ أيضًا:

لهذا تجنب الإفراط بتناول الفاكهة المجففة