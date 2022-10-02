الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 4 خطوات لإلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة
انهيار مفاوضات لقاح كورونا بين الصين ومودرنا بسبب هذا الاقتراح
غنية بالعناصر الغذائية.. فوائد بالجملة في 5 فواكه مجففة
“الأرصاد” يتوقع تكوّن سحبٍ رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق
«كاتب» يرد على محامٍ أعلن الترافع في قضايا الـ«خلع» بمبلغ زهيد: تخبيب وإفساد ماذا لو أختك؟
غرامة باهظة.. تعرف على عقوبة المُعلن حال عدم استخراج ترخيص «موثوق»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

غنية بالعناصر الغذائية.. فوائد بالجملة في 5 فواكه مجففة

غنية بالعناصر الغذائية.. فوائد بالجملة في 5 فواكه مجففة

غنية بالعناصر الغذائية.. فوائد بالجملة في 5 فواكه مجففة
٠٧:٢٧:٥٢ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نصح خبراء التغذية بتناول 5 فواكه مجففة بعد نقعها في الماء نظرًا لقيمتها الغذائية العالية.

فوائد الفواكه المجففة

وقالوا إنه يمكن الاستمتاع بالفواكه المجففة بعد نقعها للحصول على المزيد من الفوائد الصحية، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن اللوز من أفضل الفواكه الجافة في العالم؛ لأنه غني بفيتامين (هـ) ومضاد للأكسدة.

وعن فوائد اللوز أيضًا، قالت الصحيفة إنه يحافظ على صحة البشرة، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة القلب.

الجوز واللوز والتين

ونصح خبراء التغذية بتناول اللوز بعد نقعه طوال الليل أو لمدة 6 – 8 ساعات في ماء نظيف.

وبالإضافة إلى اللوز، ينصح الخبراء أيضا بتناول الجوز والزبيب والتين والتمر.

وفي الوقت نفسه، فإنه على الرغم من أن استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة والمجففة قد يسهم بشكل فعال في الوقاية من مرض السكري، إلا أن بعض هذه الفواكه قد يكون لها تأثير سلبي على مرضى السكري أيضًا.

وبحسب الأبحاث العديدة التي أجريت حتى الآن، فإن الفاكهة المجففة مثل الزبيب والتين والمشمش تحتوي على نسبة مركزة من السكريات الطبيعية، لذا يجب تجنب الإفراط في تناولها.

اقرأ أيضًا:

لهذا تجنب الإفراط بتناول الفاكهة المجففة

الكلمات الدلالية:
الأطعمة المجففة الفواكه المجففة فواد الأطعمة المجففة فواكة مجففة

مواد ذات صلة

المزيد
فيديو متداول.. السيول تجرف السيارات في محافظة قلوة بالباحة

فيديو متداول.. السيول تجرف السيارات في محافظة قلوة بالباحة

٠٩:٥٧ م، الجمعة، ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
جمرك مطار جدة يحبط محاولة آسيوية تهريب خمور أسفل عباءتها (صورة)

جمرك مطار جدة يحبط محاولة آسيوية تهريب خمور أسفل عباءتها (صورة)

٠٢:٥٥ م، الأحد، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٥
محلل اقتصادي: برامج “هدف” مهدئات فقط لمشكلة “البطالة”

محلل اقتصادي: برامج “هدف” مهدئات فقط لمشكلة “البطالة”

٠٨:٠٢ ص، الثلاثاء، ٠٥ أغسطس ٢٠١٤
موجز الصباح: خادم الحرمين يزور مصر.. والانتهاء من لائحة الاتهام في سقوط «رافعة الحرم»

موجز الصباح: خادم الحرمين يزور مصر.. والانتهاء من لائحة الاتهام في سقوط «رافعة الحرم»

٠٩:٤٧ ص، الخميس، ٠٧ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *