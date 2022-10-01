أخطأت في حق شخص وقد توفي.. فماذا أفعل؟ «الخضير» يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، كيفية التحلل من الميت.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد فيه ” إذا أخطأت في حق شخص وقد توفي.. فماذا أفعل؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “إذا أخطأت في حق شخص إن كان موجودًا فعليك أن تذهب إليه وتستحله فيما وقع منك في حقه هذا إذا كان موجودًا”.

وتابع الشيخ عبدالكريم الخضير “وأما إذا كان قد توفي -كما في السؤال- فإنك إن كنتَ قد ذممتَه في المجالس فإنك تثني عليه في هذه المجالس وتدعو له عل الله -جل وعلا- أن يغفر لك”.