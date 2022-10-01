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إندونيسيا.. مقتل 127 وإصابة 180 في اشتباكات عقب مباراة لكرة القدم (فيديو)
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إندونيسيا.. مقتل 127 وإصابة 180 في اشتباكات عقب مباراة لكرة القدم (فيديو)

إندونيسيا.. مقتل 127 وإصابة 180 في اشتباكات عقب مباراة لكرة القدم (فيديو)

إندونيسيا.. مقتل 127 وإصابة 180 في اشتباكات عقب مباراة لكرة القدم (فيديو)
٠٢:٥٦:٠٦ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام إندونسية في الساعات الألى من صباح اليوم الأحد، بمقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين خلال أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم.

وبحسب صحيفة “Detikjatim” تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج بمقتل 127 شخصا من بين أنصار نادي أريما، من بينهم شرطيان.

وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، للصحفيين إن “127 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة”.

وأضاف أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.

وبحسب الإعلام الإندونيسي، فقد بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.

وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المدرجات ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة فزاد الطين بلة وكثرت الوفيات.

الكلمات الدلالية:
إندونيسا اشتباكات إندونيسيا كرة قدم وفيات واصابات

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