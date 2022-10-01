بالفيديو.. تحذير من حملة تصيد واسعة تستهدف حسابات «باي بال»

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من حملة تصيد واسعة تستهدف حسابات المستخدمين في باي بال “PayPal”.

ونصح الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، في حالة وصول أي رسائل على البريد من PayPal باي بال بالتأكد هل أنت من طلبت هذه الرسائل؟ وفي حالة عدم طلبك لهذه الرسائل، عليك أن تتأكد من رصيدك في باي بال وهل تم الخصم منه أم لا؟.

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لخدمات الدفع الإلكتروني.. تطوير نسخة جديدة من تطبيق «باي بال»

وشدد سالم الحربي، على أهمية عدم إعطاء أي بيانات لأي رسالة تصل إلى البريد الإلكتروني حتى لا تتعرض حساباتك للقرصنة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية “باي بال” عن استكمال تطوير الإصدار الجديدة من تطبيقها ليحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات الجديدة.

وأوضح دان شولمان الرئيس التنفيذي لشركة “باي بال” إنه تم الانتهاء من برمجة النسخة الأولية من تطبيق المحفظة الرقمية للجديدة للمستهلكين.

وذكرت باي بال أن الخصائص الجديدة قد تشمل أموراً مثل الإيداع المباشر المحسن للأموال وصرف الشيكات وأدوات إعداد الميزانية وسداد الفواتير ودعم العملات الرقمية وإدارة الاشتراكات وكذلك أدوات التجارة الإلكترونية والتسوق.