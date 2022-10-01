وظائف لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية بعدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي جودة.

مدير منتج (وظيفتان).

مشرف.

أخصائي أول التعلم الإلكتروني.

اختصاصي تقني.

أخصائي تقني أول.

خبير تقني (وظيفتان).

مشرف التعلم الإلكتروني.

مدير منتج أول.

مدير المشروع.

مشرف Oracle fusion HCM.

مشرف Oracle fusion Finance.

اخصائي تطوير التطبيقات.

أخصائي أول الشبكات والأمن.

مصمم جرافيك (وظيفتان).

وغيرها …

عن الشركة:

تأسست شركة التعليمية – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في 18 مايو 2012م، لتطوير النظم التعليمية للحصول على التعليم الأمثل في القرن الحادي والعشرين.

وتتطلع “التعليمية” في رؤيتها لأن تكون الشريك الأول في الحلول التعليمية المبتكرة والكاملة، إيماناً منها بأن التعليم أحد دعائم الدول المتقدمة التي تسعى للريادة والتميز. في وقت أضحى الاهتمام بالتعليم ضرورة حتمية على المجتمعات التي ترغب في أن يكون التعليم محوراً أساسياً، وركيزة، ويحقق التوافق بين مخرجاته وبين احتياجات سوق العمل.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).