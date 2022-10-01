عمانية تفوز بالمركز الثالث بجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم

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فازت مواطنة من سلطنة عمان تدعى “فاطمة بنت سالم بن سليمان البراشدية” بالمركز الثالث بجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية، بأن “البراشدية” ذات الـ 27 عامًا مثّلتها في الجائزة، حيث شاركت في فرع الحفظ الكامل للقرآن مع التجويد والترتيل والتفسير.

جدير بالذكر أنه أقيمت فعاليات الدورة الـ16 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين برحاب قاعة المدرسة القرآنية التابعة لمسجد الحسن الثاني بمدينة “الدار البيضاء” المغربية، كما تم أول أمس الجمعة الإعلان عن نتائج المسابقة.