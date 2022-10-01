استشاري يوضح العلاقة بين القهوة وعسر الهضم

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أوضح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض العلاقة بين شرب القهوة، وعسر الهضم.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “القهوة قد تزيد من شدة أعراض عسر الهضم الوظيفي لدى البعض”.

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5 نصائح صحية عند تحضير القهوة

ونصح د. عبدالله الذيابي، بتقليل تناول القهوة إذا زادت من أعراض عسر الهضم.

وفي وقت سابق، قال مجلس الصحة الخليجي، إن القهوة المفلترة أفضل من المطبوخة بالماء، بسبب احتواء الأخيرة على شوائب ترفع نسبة الكوليسترول.

نصائح صحية لتحضير القهوة

ووجه المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، نصائح مهمة وصحية عند تحضير القهوة كالتالي:

– التقليل من إضافة السكر

– يمكن استخدام العسل كبديل مؤقت للسكر أو تناول فاكهة بجانبها

– نصح أيضا بإضافة القرفة خاصة أنها يمكن أن تقلل نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

– عدم تجاوز الحد الأعلى من الكافيين، والذي يقدر بـ 400 مل، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة في اليوم.

– التحذير من الإضافات الضارة مثل النكهات والمحليات خاصة أنها عالية السكريات.