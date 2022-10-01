أقوى علاج طبيعي لالتهاب الحلق المزمن وسرطان البنكرياس.. وطريقة استخدامه (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

ما أقسم الله به إلا لفوائده التي يكشف الطب يومًا بعد آخر عنها، وعن أهميته لصحة الإنسان وعلاج بعض الأمراض، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم “والتين والزيتون”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المختصين يكشف فيه عن سر الزيتون في علاج التهاب الحلق المزمن والبلعوم واللوزات، بالإضافة إلى كونه يعد العلاج الأول لسرطان البنكرياس، حسب المختص.

ووصف المختص في الفيديو، الزيتون بأنه “أقوى علاج لالتهاب الحلق المزمن والبلعوم واللوزات”.

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وقال :” أقوى علاج في الدنيا لالتهاب الحلق المزمن وعن تجارب هو الزيتون الطازج”، وعرض طبق زيتون وقال : هذا زيتون طازج من الشجرة طعمه صعب شوي.. مُر شوي وبه حرقة مثل الفلفل لكنه أقوى علاج لالتهاب الحلق.

وعن طريقة الاستخدام أوضح المختص، بأنه يجب تناول 3 حبات قبل النوم و3 حبات أخرى على الريق يوميًا لمدة 7 أيام وسيختفي المرض.

كما أشار إلى أن الزيتون يعتبر الأول لعلاج سرطان البنكرياس، مشيرًا إلى أن هذا وقته ويمكن شرائه من أحد المعارف السوريين أو الفلسطينيين.