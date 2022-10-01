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رئيس أوكرانيا يهدد «الروس»: سنقتلكم واحداً تلو الآخر

رئيس أوكرانيا يهدد «الروس»: سنقتلكم واحداً تلو الآخر

رئيس أوكرانيا يهدد «الروس»: سنقتلكم واحداً تلو الآخر
٠١:٠٨:١٥ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني روسيا ، وخاصة المسؤولين الحكوميين، قائلا لهم “ستقتلون واحدًا تلو الآخر، ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا، في الحكم”.

بوتين أشعل الحرب المجنونة

وقال زيلينسكي، في خطاب مساء أمس السبت، “ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدًا تلو الآخر وتصبحون كباشًا مُحرقة لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة إلى روسيا”، بسحب “رويترز”.

السيطرة على مدينة ليمان

وأضاف رئيس أوكرانيا، أن جيشه الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد، سيستعيد “الأسبوع المقبل” مدنًا أخرى في منطقة دونيتسك التي أعلنت روسيا ضمها رسميًا الجمعة.

وتابع زيلينسكي “خلال هذا الأسبوع، رُفعت أعلام أوكرانية جديدة فوق دونباس” حيث تقع منطقة دونيتسك، مضيفا “ستُرفع المزيد من الأعلام خلال الأسبوع المقبل”.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية رئيس أوكرانيا روسيا زيلينسكي

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