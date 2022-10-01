حتى لا تقع ضحية قرصنة.. علامات يجب الانتباه لها قبل تنزيل التطبيقات من «جوجل بلاي»

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تختلف طرق الاحتيال التي تتم عبر التطبيقات الضارة التي تحوي على فيروسات تتسبب في اختراق حسابك وبياناتك وتعرضك للقرصنة.

وينجح المتسللون في خداع البعض لتنزيل تطبيقات ضارة ، وعلى الرغم من أن التطبيقات قد تبدو عادية إلا أنها يمكن أن تخفي جميع أنواع الفيروسات والبرامج الضارة.

ووفقا لموقع ذا صن ، شارك أدريانوس ورمنهوفن، خبير الأمن السيبراني في NordVPN، بعض النصائح المفيدة التي يمكن اتباعها.

وقال الخبير : سترى تعليقات حول التطبيقات في أسفل الصفحة في متجر “جوجل بلاي”، والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

ويوضح ورمنهوفن: “يبدو الأمر بديهيا ولكن المستخدمين يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت ولا يخجلون من تحذير الآخرين عندما يجدون مشاكل”.

كم عدد تنزيلات التطبيق؟

يمكن أن يكون الإبلاغ عن أرقام ضخمة فيما يتعلق بالتنزيل عندما يكون التطبيق جديدا، بمثابة علامة حمراء أيضا.

ويكشف الخبير: “كانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين، لذا يجب عليك بالتأكيد التشكيك في أمن التطبيق إذا كان يظهر ملايين التنزيلات ولكن لم يمض على إصداره إلا بضعة أيام”.

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انظر إلى الأذونات

يجب على المطورين أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر “جوجل بلاي” نوع الأذونات التي يحتاجون الوصول إليها على هاتف المستخدم للعمل.

وإذا كان هناك أي أذونات غريبة يحتاج إليها، فقد تكون هذه علامة منذرة، وقال ورمنهوفن: “كن حذرا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاجها، وللحصول على حماية إضافية، استخدم شبكة افتراضية خاصة بحيث يتم تشفير وتأمين كل حركة مرور الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر”.

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انقر فوق الاسم

سيشير وصف تطبيق متجر “جوجل بلاي” إلى من قام بإنشاء التطبيق.

ويمكنك النقر فوق الاسم وسيعرض لك أي تطبيقات أخرى قاموا بإنشائها، ألق نظرة على هذه التطبيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك أي شكاوى في التعليقات عليها.