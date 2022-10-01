السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
حتى لا تقع ضحية قرصنة.. علامات يجب الانتباه لها قبل تنزيل التطبيقات من «جوجل بلاي»
تصريح غير متوقع من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا
ملك المغرب يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء
بالفيديو.. مفاجأة عن السبب الحقيقي لاعتقال حميدان التركي في أمريكا
«اتغديت به قبل ما يتعشى بي».. «كويتي» يكشف كيف نجا من محاولة اغتيال داخل سجن أمريكي
«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع السادس

الرئيسية

 /

دولي

 /

تصريح غير متوقع من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا

تصريح غير متوقع من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا

تصريح غير متوقع من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا
١٢:٢٤:٥٩ ص، الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

علق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم 4 مناطق أوكرانية للأراضي الروسية.

وقال بوريل، إن قرار روسيا بضم أراضي تابعة لأوكرانيا سيجعل انتهاء الحرب والأزمة في أوكرانيا “شبه مستحيلاً”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وتابع المسؤول الأوروبي، أن الضم الروسي الرسمي لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين أمس الجمعة، يجعل “انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل”.

العقوبات الأوروبية ضد روسيا

وتابع جوزيب بوريل، خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا “أوكرانيا لم تنتصر بعد”، مدافعًا عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف.

ودعا المسؤول الأوروبي، إلى الاستمرار في هذا المنحى، لافتًا “ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها”.

وأوضح بوريل أن الأوروبيين أقاموا “حديقة محاطة بالأدغال”، مشيرا إلى أنه “إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة.. علينا أن نتدخل”، داعيا أوروبا خصوصا إلى تعزيز ترسانتها العسكرية، مضيفا “هذا ليس ترفًا إنه أمر ضروري ولا غنى عنه للبقاء”.

اقرأ أيضا:

زيارة مفاجئة لوزيرة دفاع ألمانيا إلى أوكرانيا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب باكستان

زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب باكستان

١١:٥٨ ص، السبت، ١٢ أكتوبر ٢٠١٣
ميليشيات الحوثيين تسيطر على مدينة “إب” جنوبي العاصمة اليمنية

ميليشيات الحوثيين تسيطر على مدينة “إب” جنوبي العاصمة اليمنية

٠١:٢٥ م، الأربعاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٤
الاستخبارات البريطانية تتعرف على هوية قاتل “الصحفي الأمريكي”

الاستخبارات البريطانية تتعرف على هوية قاتل “الصحفي الأمريكي”

٠١:٤٣ م، الأحد، ٢٤ أغسطس ٢٠١٤
اليمن.. اقتحام وشيك لمعقل الحوثي بصعدة واستنفار بصفوف الميليشيات

اليمن.. اقتحام وشيك لمعقل الحوثي بصعدة واستنفار بصفوف الميليشيات

٠٧:١٥ م، الأثنين، ١٢ فبراير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *