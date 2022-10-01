تصريح غير متوقع من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا

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علق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم 4 مناطق أوكرانية للأراضي الروسية.

وقال بوريل، إن قرار روسيا بضم أراضي تابعة لأوكرانيا سيجعل انتهاء الحرب والأزمة في أوكرانيا “شبه مستحيلاً”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وتابع المسؤول الأوروبي، أن الضم الروسي الرسمي لمناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين أمس الجمعة، يجعل “انتهاء الحرب أكثر صعوبة بكثير وشبه مستحيل”.

العقوبات الأوروبية ضد روسيا

وتابع جوزيب بوريل، خلال منتدى في شمال شرق إسبانيا “أوكرانيا لم تنتصر بعد”، مدافعًا عن العقوبات الأوروبية التي فرضت على موسكو وعن المساعدة العسكرية لكييف.

ودعا المسؤول الأوروبي، إلى الاستمرار في هذا المنحى، لافتًا “ينبغي القيام بأفضل من ذلك وجعل العالم يدرك أسباب هذه الحرب ونتائجها”.

وأوضح بوريل أن الأوروبيين أقاموا “حديقة محاطة بالأدغال”، مشيرا إلى أنه “إذا كنا لا نريد أن تغزو الأدغال الحديقة.. علينا أن نتدخل”، داعيا أوروبا خصوصا إلى تعزيز ترسانتها العسكرية، مضيفا “هذا ليس ترفًا إنه أمر ضروري ولا غنى عنه للبقاء”.

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