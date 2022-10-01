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بالفيديو.. مفاجأة عن السبب الحقيقي لاعتقال حميدان التركي في أمريكا
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بالفيديو.. مفاجأة عن السبب الحقيقي لاعتقال حميدان التركي في أمريكا

بالفيديو.. مفاجأة عن السبب الحقيقي لاعتقال حميدان التركي في أمريكا

بالفيديو.. مفاجأة عن السبب الحقيقي لاعتقال حميدان التركي في أمريكا
١١:٣٤:٢٦ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تحدث الكاتب والمواطن الكويتي “ياسر البحري” الذي قضى 15 عامًا خلفان القضبان الأمريكية، عن الأسباب الحقيقية لاعتقال وسجن المواطن “حميدان التركي” في الولايات المتحدة.

ووجه له مذيع برنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، سؤالًا عن سبب اعتقال حميدان التركي، فقال: “قضية حميدان التركي شعبية أكثر من غيرها، والإعلام الأمريكي زرع في الناس كمية رعب كبيرة من العرب”.

وأضاف ياسر البحري: “في أمريكا كلما شاهدوا عربي ملتحي وملتزم أو امرأة منقبة، أو خادمة تحمل طفلا قالوا إنها مستعبدة”.

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الجدير بالذكر أنه تم اعتقال حميدان التركي” عام 2005 بتهمة “إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها”، وفقا لملف القضية.

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وكشف ياسر البحري، عن الوجه الآخر للممارسات البشعة داخل السجون والعنصرية والاضطهاد لكل عربي مسلم.

محاولة اغتيال داخل السجن

وأكد البحري، أنه تعرض لمحاولة اغتيال داخل السجن، قائلًا” اتغديت به قبل ما يتعشى بي”.

وقال إن المساجين يتشاجرون مع بعضهم على أتفه الأسباب مثل مجرد النظر إلى بعض، والسجان يفتعل المشاكل لمجرد أن شكل المسجون لا يعجبه.

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وعن تفاصيل محاولة الاغتيال، قال : دخل علي رجل ضخم، وجاهز في أي لحظة أن ينقض علي، وبما أنني كنت عايش هناك عدة سنوات عرفت أتصرف وأتغدى به قبل أن يتعشي بي، وضربته قبل ما يضربني.

وأوضح أنه طعنه حوالي 19 طعنة جهة البطن بسلاح كان قد صنعه بيده.

وأشار إلى أنهم كانوا يجهزون أسلحة ويحتفظون بها، داخل السجن، حيث كانوا يحولون القطع المعدنية إلى أسلحة.

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