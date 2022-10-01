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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع السادس
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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع السادس

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع السادس

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع السادس
١١:١٦:٥١ م، السبت، ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع السادس، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس من الأسبوع السادس كالتالي:

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التعليم جداول دروس الحصص جدول حصص الأسبوع السادس وزارة التعليم

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