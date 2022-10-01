«اتغديت به قبل ما يتعشى بي».. مواطن يكشف كيف نجا من محاولة اغتيال داخل سجن أمريكي

تواصل- فريق التحرير:

كشف المواطن ياسر البحري، الذي قضى في السجون الأمريكية أكثر من 15 عامًا، عن الوجه الآخر للممارسات البشعة داخل السجون والعنصرية والاضطهاد لكل عربي مسلم.

وكشف “البحري” خلال لقاء له مع برنامج يا هلا، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، عن تعرضه لمحاولة اغتيال داخل السجن، قائلًا” اتغديت به قبل ما يتعشى بي”.

وقال إن المساجين يتشاجرون مع بعضهم على أتفه الأسباب مثل مجرد النظر إلى بعض، والسجان يفتعل المشاكل لمجرد أن شكل المسجون لا يعجبه.

اقرأ أيضًا:

رسالة صوتية مؤثرة لـ«حميدان التركي» من داخل سجنه بأمريكا

وعن تفاصيل محاولة الاغتيال، قال : دخل علي رجل ضخم، وجاهز في أي لحظة أن ينقض علي، وبما أنني كنت عايش هناك عدة سنوات عرفت أتصرف وأتغدى به قبل أن يتعشي بي، وضربته قبل ما يضربني.

وأوضح أنه طعنه حوالي 19 طعنة جهة البطن بسلاح كان قد صنعه بيده.

وأشار إلى أنهم كانوا يجهزون أسلحة ويحتفظون بها، داخل السجن، حيث كانوا يحولون القطع المعدنية إلى أسلحة.