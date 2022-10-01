مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الأحد.. أهالي الدمام أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 6 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:14 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:49 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 6 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:57
المدينة – 4:57
الرياض – 4:29
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:11
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:34
المدينة – 3:35
الرياض – 3:07
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:08
المدينة – 6:08
الرياض – 5:40
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:38
المدينة – 7:38
الرياض – 7:10