خلال عام واحد فقط.. قرابة 48 ألف أمريكي ينهون حياتهم

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تخلصوا من حياتهم، في عام 2021، بنسبة 4% عن العام السابق له 2020، في حين بلغ العدد 47 ألفا و650 أمريكيا، مقابل 46 ألفا في 2020.

معظمهم من الشباب

ووفق المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية، بلغت نسبة الذين أنهوا حياتهم، بين كل 100 ألف أمريكي، من 13.5% إلى نحو 14%.

وارتفعت النسبة بين أوساط الشباب الأصغر عمرا ما بين 18-25 عاما، بزيادة بلغت نسبتها 8%.

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معدلات إنهاء الحياة بين الأمريكيين

وفي عام 2000، بعد عقد من التراجع، سجلت الولايات المتحدة انخفاضا قياسيا في معدل الانتحار الذي بلغ 10 حالات لكل مئة ألف نسمة.

وقالت جيل هاركافي فريدمان، الأستاذة في المؤسسة الأميركية لمنع الانتحار، إن أحد العوامل المساهمة هو “ظهور علاجات للمساعدة في تقليل مخاطر الانتحار”.، حسب “فرانس برس”.

لكن معدل إنهاء الحياة ارتفع بعد ذلك بنسبة 35% حتى 2018. ثم في 2019 و 2020، انخفض بنحو 5%.

السبب الثاني للوفاة

يعد إنهاء الحياة السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و34 عاماً.

وتظهر بيانات عام 2021 أيضاً أن معدل الظاهرة لدى الرجال كان أعلى بأربع مرات من معدل انتحار النساء، وهو اتجاه ثابت على مر السنين.

ومؤخرا، أنشأت الولايات المتحدة خطأ ساخناً رقم (988) يمكن الاتصال به من الأشخاص الذين يعانون من محنة ويحتاجون للمساعدة.